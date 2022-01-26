Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Данная вакцина разработана специально для подростков от 12 до 17 лет. Прививать от коронавируса начнут в первую очередь подростков группы риска, а также тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа.

Отмечается, что вакцинация будет проводиться с письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего, с 15 лет — по добровольному согласию ребёнка на проведение вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменский губернатор Александр Моор заявил 24 января в прямом эфире «России 24» заявил, что даст согласие на вакцинацию своей 17-летней дочери от коронавируса.

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