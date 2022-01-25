Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Свердловской области начали вакцинацию подростков от COVID-19. Их прививают вакциной «Спутник М» в два этапа. Об этом сообщает оперштаб.

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

Пресс-служба администрации Ленинградской области

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Для того, чтобы вакцинировать подростка необходимо письменное заявление в произвольной форме одного из родителей. Ребенка также проверят на наличие или отсутствие противопоказаний.

В оперштабе заявили, что вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни. Кроме того, это поможет защитить окружающих, для которых дети могут стать источником заражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 января в регион поступило 2400 доз вакцины «Спутник М». Она рассчитана на подростков от 12 до 17 лет.