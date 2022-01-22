Барнаул, , 10:25 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 22 января 2022 года, протестированы за сутки всего 9749 человек, выявлен 411 носитель (+30), а тестов сделано на 2220 больше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 74 больше (всего 6464). Это один из рекордных показателей последнего времени. Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 379 (+75 за сутки) и 90 943 (+326 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 329 (+4 за сутки). Из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не поменяли).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8589 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 126 561 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 108 264 (+308) человека.

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