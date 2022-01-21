Москва, , 15:38 — REGNUM Заболевание COVID-19 в большинстве случаев оборачивается негативными последствиями для здоровья на длительный срок. Угроза таких последствий выше для тех, кто не вакцинировался, говорится в сообщении Минздрава России.

Люди в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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В стране распространяется новый штамм «Омикрон» и циркулирует прежний доминирующий штамм «Дельта», в таких условиях в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми следует носить защитные маски и респираторы. Также рекомендовано тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, свести к минимуму посещения мест с большим количеством людей.

«Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошел вакцинацию», — предупредили в Минздраве.

В министерстве отметили, что надёжную защиту от тяжёлой формы заболевания обеспечивает введение вакцины «Спутник V» и ревакцинация «Спутником Лайт» спустя полгода.

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