Абакан, , 11:47 — REGNUM Ограничительные меры ужесточаются в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Образовательные учреждения Абакана, Черногорска, Саяногорска, Белого Яра, Усть-Абакана и села Аскиз рекомендовано перевести на дистанционное обучение. Окончательное решение на этот счёт примут муниципалитеты. Высшие учебные заведения также самостоятельно принимают решение о выборе формата обучения (очный или дистанционный).

В Хакасии временно приостанавливаются физкультурно-спортивные и культурные мероприятия с привлечением зрителей. Ограничиваются посещения соцучреждений (дома-интернаты, психоневрологические диспансеры и так далее) третьими лицами.

Сокращается время работы учреждений общепита, объектов спорта, саун, бань, кинотеатров, организаций сферы отдыха и развлечений. Принимать и обслуживать посетителей они могут с 06:00 до 23:00 по местному времени, за исключением доставки заказов. Наполняемость залов по-прежнему не должна превышать 50%, вход разрешён только с сертификатами здоровья.

Учреждения по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ, ЗАГСы, службы занятости) переходят на режим работы с клиентами по предварительной записи.

Работодатели обязаны перевести на удалённую работу не только сотрудников старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, но и тех, кто не привит и имеет противопоказания к вакцинации (медотвод).

Сохраняются масочный режим и социальная дистанция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хакасии режим повышенной готовности продлили до 20 февраля.

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