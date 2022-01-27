Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировано 139 пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего по данным на 27 января в ковидных стационарах республики лечатся 1337 человек.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Состояние 665 пациентов осложнено внебольничной пневмонией. 104 тяжёлых больных находятся в реанимации, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 9136 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1569 коек: занято — 1337, свободно — 232 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,2%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что за сутки в республике от COVID-19 скончались три человека. Все трое были старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 2589.