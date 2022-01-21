Пенза, , 13:44 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки выявили ещё 205 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее зарегистрировали 196 больных. Всего по состоянию на 21 января количество заражений достигло 105 545 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выздоровели с начала пандемии 95 552 ковид-пациента, в том числе за сутки — 157 человек.

Скончались всего 4819 носителей коронавируса, в том числе десять — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 10 987 774. За сутки выздоровели 24 719 заболевших.

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