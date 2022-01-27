Севастополь, , 09:55 — REGNUM В Севастополе госпитализированы 54 пациента с COVID-19, данные за последние сутки опубликовала 27 января пресс-служба правительства города. Накануне, 26 января, сообщалось о 52 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны из больниц 26 человек, всего за сутки выздоровели 82 человека. В стационарах остаются 459 пациентов, у 379 из них подтверждён диагноз COVID-19. В общей сложности в трёх ковид-стационарах развёрнуто 702 койки — за сутки развернули дополнительно 100 мест для пациентов с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки в Севастополе городе подтверждён 331 новый случай заболевания COVID-19. Накануне, 26 января, сообщалось о 290 новых заразившихся. Скончались ещё четыре пациента.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 56 036 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 560 человек, 1 950 скончались.