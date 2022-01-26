Владивосток, , 05:35 — REGNUM Во Владивостоке из-за коронавируса на карантин закрыты несколько групп в детских садах и классов в школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении образования городской мэрии.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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На 26 января 15 групп в 13 детских садах закрыты на карантин по COVID-19. 16 классов в 11 школах переведены на дистанционное обучение.

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Как сообщало ИА REGNUM, подростков 12−17 лет в России нужно прививать «Спутником М», заявил 25 января директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24». В ближайшее время привить необходимо не менее 10 млн детей.