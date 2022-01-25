Южно-Сахалинск, , 06:23 — REGNUM На Сахалине 25 января началась вакцинация подростков от COVID-19, сообщили на странице детской поликлиники Южно-Сахалинска в Instagram.

Вакцинация Николай Хижняк (с) ИА REGNUM

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Первым прививку сделали 12-летнему Семёну, который пришёл в поликлинику в сопровождении матери.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Южно-Сахалинска 25 января с подростков начали собирать заявления на вакцинацию от COVID-19. Дети заполняют бланки самостоятельно, без ведома родителей — это возмутило сахалинцев.

Всю первую партию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков направили в детскую поликлинику Южно-Сахалинска — только в ней пока будет проводиться вакцинация подростков.