Черкесск, , 16:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии госпитализировано самое маленькое число пациентов с COVID-19 за период с лета 2021 года. Всего в больницах проходят лечение 322 человека, сообщили 24 января в региональном оперативном штабе.

Больной COVID-19 Zdrav.nso.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Рекордный минимум госпитализированных с COVID-19 начал отмечаться еще несколько дней назад. При этом отмечено, что в республике работают три ковидных госпиталя — в городах Черкесск и Усть Джегута — с общим коечным фондом 530 коек.

«Данные цифры — рекордный минимум с лета. Последний раз такое сравнительно низкое количество коронавирусных больных, проходящих лечение стационарно, было зафиксировано в КЧР 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 95 заразившихся коронавирусом. Это самый высокий показатель за последние несколько месяцев. Общее число носителей опасной инфекции выросло до 33 805 человек. Выздоровели за последний день 84 пациента, скончавшихся нет.