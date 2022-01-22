Барнаул, , 08:19 — REGNUM Со мнением о том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет в конце января — начале февраля 2022 года, согласен кандидат медицинских наук, главврач лечебно-диагностического центра «Пигмалион» Павел Шумихин (Алтайский край). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«История эпидемии COVID-19 показывает, что волн, вызываемых вновь появляющимися штаммами коронавируса, избежать не представляется возможным. Никакие ограничения транспортного сообщения не способны надолго задержать очередной всплеск заболеваемости. По всей видимости, пиковые цифры заболеваемости действительно будут отмечаться в указанные инфекционистом Тимаковым сроки. По примеру стран Запада, где новая волна сейчас в разгаре, очевидно, что в России эта заболеваемость будет выше, чем во все предыдущие волны».

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Тимаков также считает, что реальных заражений больше, чем фиксируется, поскольку у многих пациентом штамм «Омикрон» вызывает лёгкие симптомы, поэтому люди не тестируются.

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