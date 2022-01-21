Брянск, , 11:51 — REGNUM В Брянской области 21 января выявлено 187 новых носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 173 пациента, скончались от осложнений ещё 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждён 99 941 случай заражения коронавирусом. Выздоровел 95 431 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 123 жителей.

Лаборатории региона провели 1 332 267 исследований на COVID-19, из них 4 055 тестов проверены за истекшие сутки.