Йошкар-Ола, , 19:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 января выздоровели с начала пандемии 28 308 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 30 815 случаев заражения коронавирусом, из них 168 — за последние сутки. 962 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, один летальный случай среди пациентов с COVID-19 зарегистрирован за минувшие сутки.

Как сообщило ИА REGNUM в региональном минздраве, по состоянию на 24 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 273 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 553 человека, из них у 468 — пневмония, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 19 пациентов, при этом госпитализированы 65 жителей Марий Эл.