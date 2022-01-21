Казань, , 13:38 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 112 человек. Всего по состоянию на 21 января зарегистрировали 44 859 случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Госпитализировали за прошлый день 28 человек, 86 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 56 носителей вируса, 18 человек проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Выздоровели за время пандемии 38 111 ковид-пациентов, скончались 1546 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 102 человека, число летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию от COVID-19 прошел по состоянию на 20 января 162 тыс. 321 житель.

Читайте также: За сутки более 6 тыс. человек привились от COVID-19 в Татарии