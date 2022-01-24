Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии пока не привел к дефициту мест в ковидных стационарах. По словам главы республики Алексея Цыденова, в настоящее время люди пока болеют легко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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«Это в первую очередь связано уже с большим процентом вакцинированных жителей и переболевших — тех, у кого есть иммунитет. Сейчас они легче проходят эту волну», — отметил глава.

Тем не менее, медики ожидают «серьёзного притока» больных в стационары уже через неделю. В связи с этим увеличивается коечный фонд для ковид-пациентов. Так, в инфекционную больницу временно переведён недавно построенный онкоцентр.

В столице региона, а также в ряде районов на дистант переведена часть школ. При этом учащиеся выпускных классов продолжат учиться в очном режиме. Цыденов также призвал работодателей перевести «всех кого можете» среди работников на удалённый режим.

«Это должно быть без ущерба бизнесу, но все-таки, сейчас важно реализовать все меры для максимального разобщения. Нам нужно опять эту волну перейти. Мы уже много волн переживали, в итоге справлялись и эту тоже переживем и тоже справимся», — отметил глава Бурятии.