Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга обсудит возможность переноса заседания из-за ухудшения эпидобстановки в городе. Об этом 26 января сообщили в ходе заседания парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Идея о переносе заседания, которое должно пройти 2 февраля, была выдвинута депутатом от фракции «Единая Россия» Денисом Четырбоком. Предложение поддержало большинство парламентариев.

Вместе с тем председатель Законодательного собрания Александр Бельский призвал жителей Петербурга отнестись с пониманием к новым ограничительным мерам, а также позаботиться о родных и близких.

«Правительство сейчас работает в особом режиме. Меры, которые предпринимаются, необходимы для того, чтобы наш город удержался и не свалился в такую ситуацию, при которой будут перегружены больницы, а кареты скорой помощи не будут успевать к больным. Мы все должны чётко работать в рамках тех ограничений, которые вводит Правительство города, чтобы слаженно пройти эту непростую ситуацию», — сообщил Александр Бельский.

В связи с ростом заболеваемости ЗакС Петербурга уже отменили традиционный брифинг, на котором председатель парламента Александр Бельский отвечал на вопросы представителей СМИ. Под отмену попала и церемония чествования ветеранов Великой Отечественной войны с демонстрацией орденов города-героя Ленинграда.