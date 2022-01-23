Оренбург, , 09:34 — REGNUM В Оренбургской области не исключают вероятности приостановления оказания гражданам плановой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Коронавирус

Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Соответствующее решение примет областной минздрав, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. структурные подразделения бросят на помощь участковым врачам и отделениям неотложной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, пока поликлиники в Оренбуржье работают штатно.