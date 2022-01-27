Симферополь, , 10:10 — REGNUM В Республике Крым ещё 89 пациентов с коронавирусом попали в больницы, сообщили в региональном оперативном штабе 27 января. Накануне, 26 января, сообщалось о 85 госпитализированных пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В общей сложности на территории Крыма за сутки подтверждено 380 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения — 26 января сообщалось о 330 новых случаях заражения.

С начала пандемии в регионе подтверждено 131 158 случаев заражения коронавирусом, 122 139 из них уже выздоровели, в том числе 313 человек выписаны с выздоровлением после COVID-19 за последние сутки. Жертвами инфекции в регионе стали 4 685 пациентов, за последние сутки зарегистрировали десять новых смертей.