Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки количество новых инфицированных в регионе резко увеличилось на 99 человек, за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 419 местных жителей, сообщает 21 января региональный оперативный штаб.

Больной COVID-19 Zdrav.nso.ru

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Отметим, наибольшее количество новых случаев выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Выборг (35), Кириши (27), Гатчина (24), Мурино (21), Кингисепп (18), Тихвин (15), Всеволожск (13), Луга (11), Лодейное Поле (10).

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, госпитализация заболевших ковидом пациентов в сутки сохраняется в регионе на уровне ста, за минувший четверг в регионе в стационары поступило 110 человек.

Вместе с тем, с конца прошлого года в регионе развернуто 1889 ковдиных коек, из которых 582 или 30,81% свободны. В настоящий момент в стационарах проходят лечение 1307 пациентов, из них 28 — на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области 107 302 человека заразились коронавирусом, из них 98 774 выздоровели, в том числе 405 человек были выписаны за минувший день. Умерло 3107 заболевших ковидом, из них четыре летальных исхода зарегистрированы 21 января, что столько же, сколько сутками ранее.

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