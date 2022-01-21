Москва, , 12:51 — REGNUM Кремль будет принимать во внимание ситуацию с коронавирусом в процессе определения даты оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию Kremlin.ru

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«Конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны [коронавируса]. Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день точных сроков проведения послания ещё нет.