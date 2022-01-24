Чита, , 09:19 — REGNUM Забайкалье впервые поучило первую партию вакцины от COVID-19 для детского населения «Спутник-М» в количестве 720 доз. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Вакцина в ближайшее время будет распределена и доставлена в медицинские учреждения региона», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Оксана Немакина.

По её словам, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе среди детского населения, определены приоритетные группы для проведения вакцинации. Прежде всего это социальные учреждения, где риск развития неблагоприятных ситуаций с заболеваемостью COVID-19 очень высок.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в количестве 1680 доз поступила также в Иркутскую область.

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