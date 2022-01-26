Иркутск, , 08:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 26 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7519 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 167 003 (+649 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

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Госпитализированы 2269 (+27 за сутки). В то же время излечились 153 183 пациента (+327 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 602 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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