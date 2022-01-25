Тюмень, 25 января 2022, 17:33 — REGNUM В Тюменской области на 25 января выявлено девять случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото штамма Омикрон
Фото штамма Омикрон
Центр «Вектор»

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Из девяти заболевших восемь переносят инфекцию в лёгкой форме, один мужчина проходит лечение в ковидном госпитале в связи с сопутствующими заболеваниями.

Пять заболевших не вакцинированы, один был привит только первым компонентом вакцины от коронавируса, трое привиты более шести месяцев назад.