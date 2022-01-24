Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области в связи с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом планируется перевести совещания и другие мероприятия в дистанционный формат. Такое поручение в ходе заседания регионального оперштаба 24 января дал донской губернатор Василий Голубев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегмент экспозиции, посвященный дистанционному общению Василий Иванов © ИА REGNUM

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Глава региона поручил максимально сократить количество мероприятий с очным участием людей. Это касается различных заседаний, совещаний сотрудников органов власти, семинаров и других событий. Особый контроль также будет максимально сохранён за пассажирами международных рейсов, в том числе прибывающих на работу.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области пока не предполагается вводить новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Однако следует строго соблюдать все установленные санитарные требования. Контроль со стороны мониторинговых групп будет усилен.

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