Якутск, , 08:19 — REGNUM Якутянок, ожидающих ребёнка, будут в обязательном порядке проверять на коронавирус. Тестировать беременных намерены в каждый визит в поликлинику, сообщила на брифинге оперативного штаба 26 января заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Беременная

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Читайте также: Якутянам предложили не вызывать врача и покупать тесты на COVID-19 в аптеке

Введение этой меры она объяснила высокими рисками для женщин, вынашивающих ребёнка.

«В особой группе риска находятся дети и беременные. В течение двух дней будет принято решение о тестировании беременных женщин. На сегодня ряд медучреждений Якутска уже переходят на обязательное тестирование беременных при приходе на прием в поликлиники», — отметила Ольга Балабкина.

Она также подчеркнула, что родственникам будущих мам не стоит посещать людные места и нужно носить медицинские маски в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующая медцентром Якутска Римма Яковлева считает, что якутяне без сильных симптомов COVID-19 могли бы покупать и самостоятельно делать тесты на коронавирус, не вызывая врача.