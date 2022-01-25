Москва, , 23:45 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало проверку по факту появления сообщений об утечке данных из приложения «Госуслуги стоп коронавирус». Об этом сообщается 25 января в телеграм-канале ведомства.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом в Минцифры уточняют, что речь идёт об утечке публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта).

«Для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в самой базе приложения не содержится персональных данные граждан. Отмечается также, что выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность, в связи с чем подтвердить валидность этих данных не представляется возможным.

«Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет», — заявляют в ведомстве.