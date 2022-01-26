Чита, , 08:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 99 941 (+309 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 92 426 пациентов (+231 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2347 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 77 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за последние сутки).

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