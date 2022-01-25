Воронеж, , 13:51 — REGNUM В Воронежской области по статье о получении взятки будут судить бывшую сотрудницу фельдшерско-акушерского пункта Подгоренского района. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 25 января.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно материалам дела, женщина обвиняется в том, что в июне 2021 года за три тысячи рублей составила медицинский документ с данными о якобы сделанной прививке против коронавируса местному жителю, хотя фактически вакцинацию гражданин не проходил.

Изначально дело было возбуждено по статье о служебном подлоге, однако позже действия обвиняемой переквалифицировали. Сама женщина дала признательные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.