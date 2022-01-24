Москва, , 12:59 — REGNUM В Тюменской области предприниматели больше всего озабочены перспективой ввода новых ограничений. Об этом 24 января заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Больше всего предпринимателей беспокоит не «Омикрон», а перспективы: будут ли вводиться новые ограничения и тем более временная приостановка деятельности, — заявил Моор.

«Это их сегодня больше всего беспокоит. А так вся экономика работает в текущем режиме», — указал он.