Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM На Среднем Урале всех сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием перевели на двухнедельный режим работы. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, изменения коснулись работы 30 соцучреждений. В их числе учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов, а также детские дома-интернаты.

Новый режим работы связан с высоким распространением коронавируса в регионе. Одновременно в течении 14 дней в учреждениях будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников.