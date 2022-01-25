Симферополь, , 10:49 — REGNUM В Республике Крым 79 пациентов госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки 25 января опубликовал региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за последние сутки выявили 311 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как накануне, 24 января — 324 случая. С начала пандемии в Крыму подтверждено 130 448 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 121 535 пациентов, в том числе 253 человека выписали за последние сутки.

Скончались в Крыму в общей сложности 4 664 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в статистику внесено десять новых летальных исходов.