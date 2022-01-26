Чебоксары, 26 января 2022, 10:13 — REGNUM В Чебоксарах с 27 января школы переведут на дистанционный формат обучения. На «удалёнке» дети будут учиться предварительно до 7 февраля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено 26 января на заседании правительства Чувашии.
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Перед обсуждением основных вопросов глава Чувашии Олег Николаев выразил обеспокоенность ситуацией в образовательных учреждениях на фоне «очень большого роста» количества заражений коронавирусом в республике. Министр образования Дмитрий Захаров подтвердил, что ситуация в школах «остаётся неудовлетворительной».
По его словам, в других муниципальных образованиях ситуация «более-менее благополучная, удовлетворительная»:
Олег Николаев предложил перевести школы в Чебоксарах на дистанционный режим обучения.
По итогам обсуждения принято решение о переводе школ в Чебоксарах на «дистант» с 27 января по 7 февраля. Это решение могут продлить.