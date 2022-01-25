Москва, , 16:10 — REGNUM В России на три крупнейших региона приходится 52% заболевших коронавирусной инфекцией в третью неделю 2022 года. Об этом 25 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Council.gov.ru

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«По итогам третьей недели мы видим, что больше половины, 52% всех заболевших и инфицированных, это Москва, Московская область и город Санкт-Петербург. Крупные центры с большим количеством населения, с большой плотностью контактов, с большими транспортными хабами поражены в первую очередь», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Попова отметила, что тенденция роста заболеваемости при этом отмечается во всех федеральных округах.