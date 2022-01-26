Казань, , 12:35 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки выявили 367 случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба, госпитализировали 402 носителя инфекции.

Скорая помощь (сс) DerManuW

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Всего по состоянию на 26 января зарегистрировали 46 240 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 523 пациента, скончались 1570 человек. За сутки больничный закрыли 113 пациентов, число летальных исходов возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани руководителям подразделений исполкома рекомендовали перевести на удаленную работу 50% сотрудников.

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