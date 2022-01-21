Владикавказ, , 11:59 — REGNUM Дополнительные средства направят на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Северной Осетии. Из бюджета региона будет выделено на эти цели 30 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

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Кроме того, по его словам, в регионе предпринимают и другие меры по подготовке к возможному росту пациентов из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон»: закуплены более 400 кислородных концентраторов, увеличивают число бригад скорой помощи, заключены контракты на установку в регионе четырех кислородных станций мощностью до 2,5 тонны медицинского кислорода в сутки каждая.

«В сутки порядка 800 вызовов скорой помощи по всей республике, отложенных вызовов нет. Мы готовы в случае необходимости нарастить до 80 бригад в кратчайший срок. Не успокаиваемся, анализ обстановки говорит о том, что заболеваемость будет расти. Но радует одно, что в стационарах количество больных уменьшается», — цитирует Меняйло «Россия — 24».

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