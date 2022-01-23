Калуга, , 12:31 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 275 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 января.

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 225 человек. Днём ранее, 22 января, в регионе было зарегистрировано 189 случаев заражения.

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 68 285 человек, 63 194 человека выздоровели.

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