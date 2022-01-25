Новосибирск, , 12:20 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2226 пациентов, в том числе 74 ребёнка. Днём ранее — 2295 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки был выявлен 261 случай заражения коронавирусом, всего — 101 098 случаев. За это же время 366 человек выздоровели, всего — 72 816 человек; скончались за сутки тринадцать пациентов, всего — 4553 человека.

В отделениях реанимации сейчас находятся 252 новосибирца, на ИВЛ — 38 пациентов.