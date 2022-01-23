Омск, , 12:46 — REGNUM В Омской области эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за минувшие сутки подтверждено 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 3427.

За сутки выявлено 598 новых носителей коронавируса, а всего к настоящему времени подтверждено 136 941 случай инфицирования. Выздоровели от COVID-19, по данным на 23 января, 128 389 пациентов.

Добавим, что уровень коллективного иммунитета в Омской области превысил 70%. Первым компонентом привито почти 1060 тыс. человек, завершили вакцинацию 1010 тыс. жителей.