Томск, , 14:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлен 171 носитель коронавируса, госпитализировано 136 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 65 065 человек, выздоровел 60 531 человек, скончались 699 ковид-пациентов.

За сутки выздоровели 497 ковид-пациентов, скончались — три.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Томской области был подтверждён 151 случай заражения, выздоровели 477 человек.

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