Владивосток, , 07:51 — REGNUM В Приморье в связи с пятой волной коронавируса с 26 января по 25 февраля МФЦ сократят перечень предоставляемых услуг. Жители смогут их получить через портал Госуслуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

МФЦ Александр Погожев © ИА REGNUM

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Приостанавливается предоставление услуг по получению заграничного паспорта, регистрации предприятия и услуг, получение которых возможно в электронном виде через портал Госуслуги.

Продолжится предоставление услуг социального характера, услуг по регистрации права, замене и получению паспорта гражданина РФ, регистрации на Госуслугах, получению QR-кода на бумажном носителе и других услуг экстренного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, работа кружков и секций для детей приостанавливается в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля из-за ухудшения эпидобстановки.