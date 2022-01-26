Москва, 26 января 2022, 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах перевести школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19 в стране.
Он также добавил, что такие вопросы не рассматриваются в Кремле.
Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 26 января на дистанционном формате обучения находятся чуть более 6% учащихся школ.
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