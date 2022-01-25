Москва, , 22:39 — REGNUM Подростков 12−17 лет в России нужно прививать «Спутником М», заявил 25 января директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24». В ближайшее время привить необходимо не менее десяти миллионов подростков.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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По словам Гинцбурга, нужно привить «по крайней мере десять миллионов» в течение полугода. Подростков 12−17 лет нужно прививать «той вакциной, которая есть сейчас».

Такие рекомендации Гинцбург дал, «исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире».

Он призвал родителей прививать подростков, добавив, что у Минздрава РФ «есть все возможности резко увеличить госзаказ на детские вакцины». До сих пор было неясно, каков будет спрос на «Спутник М», поэтому пока заказ «очень небольшой», «пробный».

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