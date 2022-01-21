Красногорск, , 12:16 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» также может привести к летальному исходу. Об этом 21 января заявил главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Слова медицинского работника приводятся в сообщении, которое разместило в своем аккаунте Instagram пресс-служба губернатора Московской области. В нем главврач районной больницы Подмосковья отмечает, что штамм «Омикрон» отличается очень высокой заразностью.

«Не стоит уповать на то, что «Омикрон» — легкий вирус, не поражающий легкие. Для пациентов с хроническими патологиями он может стать фатальным из-за постковидных синдромов и тяжелых осложнений. Я призываю — не играйте в «русскую рулетку», вакцинируйтесь», — сказал Райхман.

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