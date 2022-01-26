Ново-Огарево, Московская область, , 14:36 — REGNUM Процесс по взаимному признанию вакцин и прививочных сертификатов между Россией и Европейским союзом пока не завершён. Об этом в ходе общения с представителями итальянского бизнеса 26 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Вакцинация

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По его словам, это тормозит взаимодействие бизнес-партнёров.

«Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — подчеркнул глава государства.

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В этом контексте российский лидер упомянул «недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведённое Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии». Путин подчеркнул, что по его результатам российский препарат «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму «Омикрон», и «вновь доказал, тем самым, свою высокую эффективность».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что без взаимного признания вакцин от COVID-19 справиться с проблемой распространения коронавирус в мире нельзя.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, большого прогресса с взаимным признанием вакцин от COVID-19 между Россией и ЕС пока не достигнуто.