Краснодар, 25 января 2022, 16:43 — REGNUM Семь случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» подтверждено в Краснодарском крае на 25 января, сообщили в пресс-службе администрации края.
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Данные привёл губернатор Вениамин Кондратьев на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Кубани подчеркнул, что регион за время новогодних каникул посетили около 500 тыс. туристов. В результате в последние десять дней в регионе фиксируется рост числа заражений.
Он уточнил, что из 5,7 тыс. коек свободными остаются 25%, при этом в регионе готовы развернуть ещё две тысячи коек, если будет необходимость.
В регионе также есть необходимый запас медикаментов, аппаратов ИВЛ, не наблюдается перебоев с поставками кислорода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было принято решение отправить на удаленную работу 30% от численности госслужащих. Работодателям региона рекомендовали также перевести сотрудников на дистанционный режим работы.