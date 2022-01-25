Краснодар, , 16:43 — REGNUM Семь случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» подтверждено в Краснодарском крае на 25 января, сообщили в пресс-службе администрации края.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данные привёл губернатор Вениамин Кондратьев на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Кубани подчеркнул, что регион за время новогодних каникул посетили около 500 тыс. туристов. В результате в последние десять дней в регионе фиксируется рост числа заражений.

«До 15 января мы ежедневно выявляли от 300 до 400 случаев в день. После 15 января видим рост, и сегодня число заболевших — 935. Уже есть семь подтвержденных случаев заражения штаммом «Омикрон». Ситуация не простая, но она под контролем», — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что из 5,7 тыс. коек свободными остаются 25%, при этом в регионе готовы развернуть ещё две тысячи коек, если будет необходимость.

В регионе также есть необходимый запас медикаментов, аппаратов ИВЛ, не наблюдается перебоев с поставками кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было принято решение отправить на удаленную работу 30% от численности госслужащих. Работодателям региона рекомендовали также перевести сотрудников на дистанционный режим работы.