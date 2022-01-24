Ижевск, , 17:09 — REGNUM В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». В течение недели препарат будет распределен по медицинским организациям республики, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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В состав партии входят 960 комплектов вакцины.

По словам главного внештатного специалиста — педиатра минздрава Удмуртии Натальи Ермолаевой, запросы о наличии детской вакцины уже поступают от жителей республики. Она добавила, что вакцинация несовершеннолетних проводится только с заявления и письменного согласия родителей. Однако 15-летние подростки могут подписать согласие самостоятельно.

Данная вакцина предназначена для детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 24 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 681 055 человек. Второй компонент препарата получил 533 685 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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