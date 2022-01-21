Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 76 до 86 лет и пятеро мужчин в возрасте от 58 до 77 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от COVID-19 скончался 9 931 житель Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область за сутки потеряла восемь ковид-пациентов