Москва, , 14:30 — REGNUM В России основная финансовая тяжесть по борьбе с коронавирусом пришлась на регионы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

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«Бюджеты регионов РФ, даже если формально они имеют незначительный дефицит или профицит, там есть существенное недофинансирование. Это застарелая проблема, которая усугубилась в связи с пандемией, — сказала Дмитриева. — Основная финансовая тяжесть по борьбе с коронавирусом пришлась на регионы. Регионы резали свои бюджеты по-живому. Кто-то сокращал инвестиционные программы. А у нас в Санкт-Петербурге основным донором для финансирования антиковидных мероприятий стала система ЖКХ. И последствия мы видим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева высказалась о необходимости ограничить в РФ паразитическое, демонстрационное потребление.

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