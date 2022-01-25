Москва, , 11:49 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 12 837 пациентов с COVID-19, также было выявлено 67 809 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 11 241 109.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 681 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 327 448.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 071 740 человек вылечились от нового заболевания, 26 404 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 5970 новых пациентов с COVID-19.